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  • Вратарь «Питтсбурга» Джерри пропустил после первого же броска в 4 матчах из 6 в сезоне. У Тристана 86,9% сэйвов и КН 4,41
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Вратарь «Питтсбурга» Джерри пропустил после первого же броска в 4 матчах из 6 в сезоне. У Тристана 86,9% сэйвов и КН 4,41

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри вновь пропустил после первого же броска.

29-летний канадец вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:4). В общей сложности он отразил 26 из 29 бросков. 

При этом «Джетс» реализовали первый же бросок в створ – на 2-й минуте отличился форвард Нино Нидеррайтер

Для Джерри этот матч стал 6-м в текущем сезоне (2 недели он провел в АХЛ, где восстанавливал кондиции), и в 4 из них он пропускал после первого же броска соперника в створ. Ранее – в играх с «Рейнджерс», «Баффало» и «Коламбусом». 

У Тристана на данный момент одна победа при 86,9% сэйвов и коэффициенте надежности 4,41. Контракт голкипера с кэпхитом 5,375 миллиона долларов действует до конца сезона-2027/28. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Джоша Йоуи
logoПиттсбург
logoНино Нидеррайтер
logoТристан Джерри
logoНХЛ
logoВиннипег
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