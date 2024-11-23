Епанчинцев о 4:2 с «Сочи»: «У «Сибири» была психологическая яма, 15 периодов форварды не забивали при хорошей игре. Сегодня нашли те моменты и шансы»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Сочи».
«Сибирь» одержала победу со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Непростой матч. В то же время, думаю, болельщикам матч понравился. Думаю, у нашей команды был груз ответственности, психологическая яма. При хороших играх нападающие не забивали 15 периодов.
Сегодня нашли те моменты и шансы, использовали, сделали многое для победы. Все до единого. Хорошая командная победа. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживают нас на протяжении всех игр», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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