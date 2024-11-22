Хайруллин повторил рекорд СКА по голам в пустые ворота
Марат Хайруллин повторил рекорд СКА по голам в пустые ворота.
В матче против «Торпедо» (4:1) нападающий Марат Хайруллин забросил 13-ю шайбу в пустые ворота в составе СКА.
Он повторил достижение Ильи Ковальчука. При этом Хайруллину потребовалось в два раза меньше матчей – 163 против 325 у Ковальчука.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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