Марат Хайруллин повторил рекорд СКА по голам в пустые ворота.

В матче против «Торпедо» (4:1) нападающий Марат Хайруллин забросил 13-ю шайбу в пустые ворота в составе СКА .

Он повторил достижение Ильи Ковальчука . При этом Хайруллину потребовалось в два раза меньше матчей – 163 против 325 у Ковальчука.