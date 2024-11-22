Вице-президент «Куньлуня»: «В КХЛ на нас не смотрят как на политический продукт – люди сами придумали представления о клубе. У нас команда почти без легионеров, привносим новизну»

Николай Феоктистов поделился мыслями относительно отношения к «Куньлуню» в КХЛ.

– Представителя клуба нет в совете директоров, из-за чего вы не можете влиять на принятие ключевых решений. Нет ли ощущения, что «Куньлунь» выглядит чужим для лиги и на него больше смотрят как на политический проект?

– По поводу совета директоров – это вопрос не к клубу, а к лиге, и, насколько я помню, в нем места закреплены за клубами.

Возможно, представительство иностранных клубов в совете директоров имело бы смысл расширить, если бы таких команд было бы немало. Когда играли рижское «Динамо», «Йокерит», «Слован», наши интересы – интересы иностранцев были представлены в совете директоров.

Мы себя не чувствуем обделенными, да, есть ощущение, что за последнее время после сокращения иностранных клубов КХЛ слегка имеет перекос в российскую сторону, но это все рабочие моменты.

Понятно, что лиге проще, образно говоря, подогнать иностранный клуб под требования всех остальных, чем условно выделять его в отдельный класс. Да, нам не всегда это нравится, но это правила игры, мы с ними не спорим.

В КХЛ на нас как на политический продукт не смотрят, хотя в общественном сознании такая точка зрения присутствует. Возможно, мы сами в этом отчасти виноваты – надо было больше и активнее рассказывать о себе.

И сейчас все представления о «Куньлуне» и вытекающие из этих представлений претензии строятся в первую очередь на том, что люди сами себе придумали о нашем клубе.

Как бы то ни было, у нас клуб, составленный почти без легионеров, и мы привносим в КХЛ какую-то новизну. Мы видим, что сейчас происходит в «Барысе», мы через это проходили.

Сейчас мы не считаем правильным играть только китайскими спортсменами, да, в теории мы могли бы набрать команду из китайцев, усилить их канадцами с китайскими корнями, но, говоря о конкурентоспособности, мы бы боролись тогда в лучшем случае за выход в плей-офф ВХЛ, – сказал вице-президент «Куньлуня» Николай Феоктистов.