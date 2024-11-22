Ротенберг о СКА: «Внедряем плавание на уровне детских школ – в хоккее важна координация. Наши детишки занимаются разными видами спорта»

Роман Ротенберг высказался о важности всестороннего развития детей.

СКА обыграл «Торпедо» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по плаванию, на матч СКА пришла делегация пловцов и остались в восторге от атмосферы, от организации. Насколько важно видам спорта дружить? Хоккей, плавание, футбол – вот это все. И может ли летом в системе подготовки хоккеистов СКА, помимо дзюдо, появится еще и плавание?

– Мы очень рады, что к нам приехали чемпионы мира – чемпионка Юлия Ефимова и все ее коллеги. И мы, конечно, гордимся тем, что на наши матчи приезжают такие великие спортсмены и спортсменки – это дорогого стоит. И, конечно, это тоже нам помогло победить.

А что касается гармоничного развития ребенка или хоккеиста: конечно, всегда приветствуется, чтобы каждый ребенок, каждый хоккеист развивался разносторонне и имел возможность заниматься и легкой атлетикой, и дзюдо, и плаванием, и баскетболом, когда есть такая возможность. Все это развивает человека.

Особенно важна в хоккее сейчас координация, поэтому, конечно, мы хотим внедрить плавание, и мы это на уровне наших детских школ уже внедряем. Это не так все просто, потому что много тренировок на льду и в зале у детишек. И это очень важно развивать.

Мы такой комплекс построили здесь в пяти минутах – наш «Хоккейный город», где есть вся база, есть возможность заниматься разными видами спорта: гимнастикой, фигурным катанием, дзюдо и боксом, и флорболом, и баскетболом, и гандболом.

Наши детишки занимаются разными видами спорта, чтобы они развивались разносторонне. Для ловкости – спорт, для развития мышления – шахматы. И, конечно же, важно еще и образование.

Мы такой проект сейчас запускаем в Сколково. Там будет как раз-таки возможность через три года учиться по общему расписанию – там можно будет и плавать.

И мы, конечно, приглашаем наших великих спортсменов с мастер-классами. Очень важно, чтобы дети развивались именно разносторонне и никогда не забывали про образование, потому что мы никогда не знаем, как повернется судьба.

Топовый хоккеист в итоге может стать не профессиональным хоккеистом, а экономистом или юристом. Это тоже важно понимать, чтобы он стал полноценным человеком для общества, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.