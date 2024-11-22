Плющев про «Авангард»: «Судорожный поиск иностранного тренера говорит о полном непрофессионализме. Такие задачи унижают тренерский корпус России, наш хоккей»

Владимир Плющев критически оценил желание «Авангарда» назначить иностранного тренера.

Команда под руководством Сергея Звягина находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что клубу нужен тренер только с опытом работы в НХЛ.

«Меня удивляют сдержанные оценки в прессе того, что происходит в «Авангарде».

Сообщения о том, что идет судорожный поиск любого иностранного тренера в любой лиге мира, говорят о полном хоккейном непрофессионализме людей, которые такие задачи ставят.

Ведь по такой логике вещей тогда и руководителя «Авангарда » имеет смысл поискать за рубежом, как и всех игроков, менеджеров. Да и «Академию» развивать не в Омске, а в Калифорнии.

Постановка таких задач унижает и весь тренерский корпус России, весь наш хоккей.

Тем более в нынешней мировой ситуации. Об этом нужно говорить – и не тихонько, как наша пресса, а во весь голос», – сказал Владимир Плющев .