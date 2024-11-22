Плющев про «Авангард»: «Судорожный поиск иностранного тренера говорит о полном непрофессионализме. Такие задачи унижают тренерский корпус России, наш хоккей»
Команда под руководством Сергея Звягина находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что клубу нужен тренер только с опытом работы в НХЛ.
«Меня удивляют сдержанные оценки в прессе того, что происходит в «Авангарде».
Сообщения о том, что идет судорожный поиск любого иностранного тренера в любой лиге мира, говорят о полном хоккейном непрофессионализме людей, которые такие задачи ставят.
Ведь по такой логике вещей тогда и руководителя «Авангарда» имеет смысл поискать за рубежом, как и всех игроков, менеджеров. Да и «Академию» развивать не в Омске, а в Калифорнии.
Постановка таких задач унижает и весь тренерский корпус России, весь наш хоккей.
Тем более в нынешней мировой ситуации. Об этом нужно говорить – и не тихонько, как наша пресса, а во весь голос», – сказал Владимир Плющев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий