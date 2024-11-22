«Миннесота» выиграла 13 из 19 матчей в сезоне НХЛ и идет 2-й на Западе. Больше очков в лиге набрал только «Виннипег»

«Миннесота» одержала вторую победу подряд в НХЛ.

Команда тренера Джона Хайнса обыграла «Эдмонтон » (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В нынешнем сезоне «Уайлд» выиграли 13 из 19 матчей в чемпионате.

«Миннесота » набрала 29 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.

Во всей лиге больше баллов имеет только «Виннипег», лидирующий в конференции с 32 очками.