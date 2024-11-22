Аскаров отразил 29 из 31 броска в первом матче за «Сан-Хосе». Вратарь пропустил гол на 11-й секунде от «Сент-Луиса»

Ярослав Аскаров провел дебютный матч за «Сан-Хосе».

«Шаркс» уступили «Сент-Луису » (2:3 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский вратарь сыграл первый матч за «акул» после вызова из АХЛ. «Сан-Хосе » выменял голкипера у «Нэшвилла» в межсезонье.

Ярослав Аскаров пропустил от «Блюз» уже на 11-й секунде матча. Вторая шайба в его воротах оказалась на 32-й минуте встречи.

В общей сложности голкипер отразил 29 бросков из 31. В серии буллитов он отбил два броска из трех.