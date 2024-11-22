Аскаров отразил 29 из 31 броска в первом матче за «Сан-Хосе». Вратарь пропустил гол на 11-й секунде от «Сент-Луиса»
Ярослав Аскаров провел дебютный матч за «Сан-Хосе».
«Шаркс» уступили «Сент-Луису» (2:3 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь сыграл первый матч за «акул» после вызова из АХЛ. «Сан-Хосе» выменял голкипера у «Нэшвилла» в межсезонье.
Ярослав Аскаров пропустил от «Блюз» уже на 11-й секунде матча. Вторая шайба в его воротах оказалась на 32-й минуте встречи.
В общей сложности голкипер отразил 29 бросков из 31. В серии буллитов он отбил два броска из трех.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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