Врана о травме Овечкина: «Он чертовски классный игрок, важная часть команды, наш капитан. Но мы должны быть готовы выигрывать и без него»
Якуб Врана высказался о травме Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).
«Мы должны смотреть правде в глаза. У нас сильная команда.
Очевидно, что он чертовски классный игрок, важная часть этой команды, он наш капитан. Но в то же время, что есть, то есть. Мы должны быть готовы выигрывать матчи и без него», – сказал нападающий «Кэпиталс».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тарика Эль-Башира
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