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Врана о травме Овечкина: «Он чертовски классный игрок, важная часть команды, наш капитан. Но мы должны быть готовы выигрывать и без него»

Якуб Врана высказался о травме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Мы должны смотреть правде в глаза. У нас сильная команда.

Очевидно, что он чертовски классный игрок, важная часть этой команды, он наш капитан. Но в то же время, что есть, то есть. Мы должны быть готовы выигрывать матчи и без него», – сказал нападающий «Кэпиталс». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тарика Эль-Башира
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoЯкуб Врана
logoНХЛ
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