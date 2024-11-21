Макар – главный претендент на «Норрис» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Хьюз – 2-й, Моррисси – 3-й

Кэйл Макар – главный претендент на приз лучшему защитнику НХЛ.

Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику лиги по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 15 респондентов опредлил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

Кэйл Макар («Колорадо ») – 67 баллов (11 первых мест);

Куинн Хьюз («Ванкувер ») – 50 (2);

Джош Моррисси («Виннипег») – 48 (1);

Виктор Хедман («Тампа») – 19;

Нил Пионк («Виннипег») – 12 (1).