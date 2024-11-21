Макар – главный претендент на «Норрис» по итогам четверти сезона по версии сайта НХЛ. Хьюз – 2-й, Моррисси – 3-й
Кэйл Макар – главный претендент на приз лучшему защитнику НХЛ.
Авторы официального сайта НХЛ назвали претендентов на «Норрис Трофи» – приз, который вручается лучшему защитнику лиги по итогам регулярного чемпионата.
Каждый из 15 респондентов опредлил пятерку кандидатов. Очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
Кэйл Макар («Колорадо») – 67 баллов (11 первых мест);
Куинн Хьюз («Ванкувер») – 50 (2);
Джош Моррисси («Виннипег») – 48 (1);
Виктор Хедман («Тампа») – 19;
Нил Пионк («Виннипег») – 12 (1).
Опубликовал: Никита Надёжин
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