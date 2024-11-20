Евгений Кузнецов: «Тренеры и хоккеисты должны быть открыты – больше коннектиться с людьми. Не просто, мол, круто закидывали шайбу, бла-бла-бла. Должны говорить честно, как чувствуем»

Евгений Кузнецов высказался о взаимодействии хоккеистов и болельщиков.

«Мне кажется, тренеры должны быть открыты, и хоккеисты должны быть открыты. Мы должны отдавать больше болельщикам. И это круто.

Не знаю, кто бы что ни говорил, я считаю, это правильно, это круто. Мы должны больше коннектиться с людьми, быть открытыми.

Не просто говорить, мол, о, мы круто закидывали шайбу, там бла-бла-бла. Должны говорить честно, как чувствуем. И мне кажется, это достойно похвалы.

И не каждый тренер, в принципе, может говорить так, как есть – и это заслуживает уважения», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.