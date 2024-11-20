Шестеркин пропустил 3 шайбы в победном матче с «Ванкувером», отразив 21 из 24 бросков

Игорь Шестеркин пропустил три шайбы в матче с «Ванкувером».

«Рейнджерс » обыграли «Кэнакс» (4:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин одержал победу в этом матче, отразив 21 из 24 бросков соперника.

В нынешнем сезоне Шестеркин провел 13 матчей в чемпионате, выиграл 8 из них, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 91,1% бросков.