Шестеркин пропустил 3 шайбы в победном матче с «Ванкувером», отразив 21 из 24 бросков
Игорь Шестеркин пропустил три шайбы в матче с «Ванкувером».
«Рейнджерс» обыграли «Кэнакс» (4:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин одержал победу в этом матче, отразив 21 из 24 бросков соперника.
В нынешнем сезоне Шестеркин провел 13 матчей в чемпионате, выиграл 8 из них, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 91,1% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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