Макдэвид набрал 2+1 против «Оттавы», у него 14 очков в 7 матчах после травмы. Отставание от Маккиннона – 10 баллов
Коннор Макдэвид набрал три очка в матче с «Оттавой».
«Эдмонтон» был сильнее «Сенаторс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид сделал дубль и отметился результативной передачей при полезности «плюс 3».
Форвард также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 22:08 (4:02 – в большинстве). Коннора признали первой звездой встречи.
Вернувшись после травмы, Макдэвид набрал 14 (6+8) баллов в 7 матчах.
В общей сложности в его активе 24 (9+15) очков в 17 матчах.
Отставание от лидера гонки бомбардиров Нэтана Маккинонна составляет 10 баллов. Форвард «Колорадо» набрал 34 балла.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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