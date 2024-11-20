Макдэвид набрал 2+1 против «Оттавы», у него 14 очков в 7 матчах после травмы. Отставание от Маккиннона – 10 баллов

Коннор Макдэвид набрал три очка в матче с «Оттавой».

«Эдмонтон » был сильнее «Сенаторс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид сделал дубль и отметился результативной передачей при полезности «плюс 3».

Форвард также нанес пять бросков по воротам и провел на льду 22:08 (4:02 – в большинстве). Коннора признали первой звездой встречи.

Вернувшись после травмы, Макдэвид набрал 14 (6+8) баллов в 7 матчах.

В общей сложности в его активе 24 (9+15) очков в 17 матчах.

Отставание от лидера гонки бомбардиров Нэтана Маккинонна составляет 10 баллов. Форвард «Колорадо» набрал 34 балла.