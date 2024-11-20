Василевский отразил 17 из 19 бросков «Питтсбурга». Вратарь «Тампы» выиграл 9 из 15 матчей в сезоне НХЛ

Андрей Василевский отразил 17 из 19 бросков в матче с «Питтсбургом».

«Тампа » обыграла «Пингвинс» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу в этом матче, парировав 17 из 19 бросков соперника, пропустив по шайбе в первом и втором периодах.

В нынешнем сезоне вратарь провел 15 матчей в чемпионате, выиграл 9 игр, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 91,9% бросков.