Василевский отразил 17 из 19 бросков «Питтсбурга». Вратарь «Тампы» выиграл 9 из 15 матчей в сезоне НХЛ
Андрей Василевский отразил 17 из 19 бросков в матче с «Питтсбургом».
«Тампа» обыграла «Пингвинс» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу в этом матче, парировав 17 из 19 бросков соперника, пропустив по шайбе в первом и втором периодах.
В нынешнем сезоне вратарь провел 15 матчей в чемпионате, выиграл 9 игр, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 91,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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