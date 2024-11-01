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Воронков сегодня сыграет с «Виннипегом». Форвард «Коламбуса» пропустил старт регулярки из-за травмы

Воронков сегодня проведет первый матч в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Это произойдет во встрече «Коламбуса» против «Виннипега». Он заменит в составе Кевина Лабанка.

24-летний форвард пропустил старт сезона из-за травмы верхней части тела, полученной в выставочном матче с «Питтсбургом».

В прошлой регулярке Воронков набрал 34 (18+16) очка в 75 матчах. «Коламбус» идет на восьмом месте в Восточной конференции, имея 11 очков после 9 матчей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джеффа Свободы
травмы
logoКоламбус
logoНХЛ
logoКевин Лабанк
logoДмитрий Воронков
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