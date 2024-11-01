Воронков сегодня сыграет с «Виннипегом». Форвард «Коламбуса» пропустил старт регулярки из-за травмы
Воронков сегодня проведет первый матч в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Это произойдет во встрече «Коламбуса» против «Виннипега». Он заменит в составе Кевина Лабанка.
24-летний форвард пропустил старт сезона из-за травмы верхней части тела, полученной в выставочном матче с «Питтсбургом».
В прошлой регулярке Воронков набрал 34 (18+16) очка в 75 матчах. «Коламбус» идет на восьмом месте в Восточной конференции, имея 11 очков после 9 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джеффа Свободы
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