«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Вратарь одержал 6 побед в 9 матчах за фарм-клуб, пропускаемость – 1,92 шайбы

Ярослав Аскаров переведен в основной состав «Сан-Хосе».

«Шаркс» вызвали 22-летнего российского голкипера из АХЛ.

Напомним, что в межсезонье «Сан-Хосе» выменял вратаря у «Нэшвилла».

Этот сезон Ярослав Аскаров начал в составе «Сан-Хосе Барракуда » в АХЛ .

Аскаров провел 9 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,92 шайбы и отражая 93,9% бросков.