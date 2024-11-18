«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Вратарь одержал 6 побед в 9 матчах за фарм-клуб, пропускаемость – 1,92 шайбы
Ярослав Аскаров переведен в основной состав «Сан-Хосе».
«Шаркс» вызвали 22-летнего российского голкипера из АХЛ.
Напомним, что в межсезонье «Сан-Хосе» выменял вратаря у «Нэшвилла».
Этот сезон Ярослав Аскаров начал в составе «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ.
Аскаров провел 9 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, одержал 6 побед, пропуская в среднем 1,92 шайбы и отражая 93,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Сан-Хосе»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости