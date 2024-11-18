Панарин набрал очки в 7-м матче подряд – пас на победный гол в матче с «Сиэтлом». У него 10+14 в 16 играх
Артемий Панарин набрал очки в 7-м матче подряд.
Форвард «Рейнджерс» ассистировал Алексису Лафреньеру при победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:0).
Всего в сезоне у 33-летнего россиянина 24 (10+14) очка в 16 играх. Текущая результативная серия – 7 игр (9 баллов на отрезке, 4+5).
Сегодня Панарин (18:37, большинства у нью-йоркцев не было, «+1») был признан 2-й звездой встречи. У него 1 бросок в створ (3 – не в створ) и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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