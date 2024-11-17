Слуцкий записал интервью с Ротенбергом: «Будет интересно нашей публике. Постарался задать вопросы, которые интересуют лично меня»
Константин Генич в «Коммент.Шоу» сообщил, что интервью появится в понедельник.
– Что произошло в Китае, что вы приехали и сразу отправились на интервью к главному тренеру СКА и главному, наверное, ньюсмейкеру хоккейной цивилизации Роману Ротенбергу? Все обалдели.
– Творческая история затягивает. Мне очень хотелось продолжить «Коммент.Тренер», когда предоставится такая возможность.
Такая возможность предоставилась. У меня много идей, и не только у меня, у всех ребят, у продакшена – думаю, мы еще удивим.
Но Роман Ротенберг... Я брал интервью у Сергея Федорова. Я тебя [Дениса Казанского] просил договориться с Игорем Ларионовым, но, к сожалению, не получилось.
Я стал идти чуть шире, интервью с Этери Тутберидзе произвело оглушительный эффект.
Интервью с Романом Ротенбергом будет достаточно интересным нашей публике. Как и всегда, я постарался задать вопросы, которые интересуют лично меня.
На какие-то вопросы я получил полные ответы, на какие-то – может, осталась недосказанность, но в любом случае это очень интересно, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий