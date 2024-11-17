Слуцкий записал интервью с Ротенбергом: «Будет интересно нашей публике. Постарался задать вопросы, которые интересуют лично меня»

Леонид Слуцкий сообщил, что взял интервью у Романа Ротенберга.

Константин Генич в «Коммент.Шоу» сообщил, что интервью появится в понедельник.

– Что произошло в Китае, что вы приехали и сразу отправились на интервью к главному тренеру СКА и главному, наверное, ньюсмейкеру хоккейной цивилизации Роману Ротенбергу? Все обалдели.

– Творческая история затягивает. Мне очень хотелось продолжить «Коммент.Тренер», когда предоставится такая возможность.

Такая возможность предоставилась. У меня много идей, и не только у меня, у всех ребят, у продакшена – думаю, мы еще удивим.

Но Роман Ротенберг... Я брал интервью у Сергея Федорова. Я тебя [Дениса Казанского] просил договориться с Игорем Ларионовым, но, к сожалению, не получилось.

Я стал идти чуть шире, интервью с Этери Тутберидзе произвело оглушительный эффект.

Интервью с Романом Ротенбергом будет достаточно интересным нашей публике. Как и всегда, я постарался задать вопросы, которые интересуют лично меня.

На какие-то вопросы я получил полные ответы, на какие-то – может, осталась недосказанность, но в любом случае это очень интересно, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий .