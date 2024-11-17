Чехович набрал 25 очков в 26 матчах за «Витязь». В «Локомотиве» у него было 34 балла в 116 игр регулярки
Иван Чехович набрал три очка в матче против «Северстали».
«Витязь» обыграл клуб из Череповца (7:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий подмосковного клуба Иван Чехович сделал дубль и результативную передачу при 5 бросках по воротам и игровом времени 14:30 (2:48 – в большинстве).
Чехович перешел в «Витязь» перед началом этого сезона. В 26 матчах за команду он набрал 25 (8+17) очков.
Прежде хоккеист выступал за «Локомотив», в котором отметился 34 (17+17) баллами в 116 матчах в регулярных чемпионатах, с учетом плей-офф – 41 (22+19) балл в 134 встречах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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