Чехович набрал 25 очков в 26 матчах за «Витязь». В «Локомотиве» у него было 34 балла в 116 игр регулярки

Иван Чехович набрал три очка в матче против «Северстали».

«Витязь» обыграл клуб из Череповца (7:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий подмосковного клуба Иван Чехович сделал дубль и результативную передачу при 5 бросках по воротам и игровом времени 14:30 (2:48 – в большинстве).

Чехович перешел в «Витязь » перед началом этого сезона. В 26 матчах за команду он набрал 25 (8+17) очков.

Прежде хоккеист выступал за «Локомотив », в котором отметился 34 (17+17) баллами в 116 матчах в регулярных чемпионатах, с учетом плей-офф – 41 (22+19) балл в 134 встречах.