Даниэль Усманов о сотрудничестве «Црвены Звезды» с КХЛ: «Если в межсезонье позовут в Сербию, я готов приехать и показать мастер-класс»

Даниэль Усманов высказался о сотрудничестве «Црвены Звезды» с КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ и сербский клуб ранее подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

«Если в межсезонье позовут в Сербию, я готов приехать и показать мастер-класс, потренироваться.

Если пригласят, то почему нет?» – сказал нападающий «Спартака » Даниэль Усманов .