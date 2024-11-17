  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Даниэль Усманов о сотрудничестве «Црвены Звезды» с КХЛ: «Если в межсезонье позовут в Сербию, я готов приехать и показать мастер-класс»
0

Даниэль Усманов о сотрудничестве «Црвены Звезды» с КХЛ: «Если в межсезонье позовут в Сербию, я готов приехать и показать мастер-класс»

Даниэль Усманов высказался о сотрудничестве «Црвены Звезды» с КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ и сербский клуб ранее подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

«Если в межсезонье позовут в Сербию, я готов приехать и показать мастер-класс, потренироваться.

Если пригласят, то почему нет?» – сказал нападающий «Спартака» Даниэль Усманов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoКХЛ
чемпионат Сербии
logoДаниэль Усманов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Црвены Звезды» о сотрудничестве с КХЛ: «В Сербии очень любят спорт. Хоккей станет еще одной точкой притяжения наших братских народов»
97 ноября, 15:59
КХЛ и «Црвена Звезда» подписали меморандум о сотрудничестве: «В обозримом будущем увидим команду среди участников КХЛ, возможно»
397 ноября, 14:13
Плющев о расширении КХЛ: «Обсуждается вопрос то с ОАЭ, то с сербами. Это показные вещи. К спортивной составляющей это не имеет отношения»
228 октября, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Трактор» принимает московское «Динамо», «Ак Барс» против ЦСКА, «Куньлунь» сыграет с минским «Динамо»
2032 минуты назадLive
Плющев об АКМ в КХЛ: «Плохо представляю, что Тула сможет выставить боеспособную команду. Если клуб будет постоянно получать «вагон и маленькую тележку», кому от этого польза?»
8сегодня, 09:29
Роман Ротенберг: «Поздравляю Василевского с юбилейной 300-й победой. Все только начинается!» 
21сегодня, 08:59
«Тампа» подарила Василевскому золотую клюшку в честь 300 побед в НХЛ
11сегодня, 08:46Фото
Андрей Назаров: «В КХЛ продолжается череда ярких топ-матчей. Эмоции бьют через край, игроки сбрасывают перчатки. Все бьются за свои команды. Болельщикам такие вещи нравятся»
18сегодня, 08:11
Василевский, Мартин и Бобровский – звезды дня в НХЛ. Все 3 вратаря сыграли на ноль
7сегодня, 07:55
НХЛ и профсоюз обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов в сезоне-2025/26 (Эллиотт Фридман)
11сегодня, 07:40
Ривс был удален до конца матча между «Торонто» и «Эдмонтоном» за мощный удар плечом в голову Нерсу
21сегодня, 07:25Видео
«Чикаго» проиграл 4 из 5 последних матчей при разнице шайб 6:15 и делит последнее место в НХЛ. У Бедарда 1 очко и «минус 7» на отрезке
34сегодня, 06:45
НХЛ. «Флорида» разгромила «Виннипег», «Питтсбург» одолел «Сан-Хосе», «Торонто» обыграл «Эдмонтон», «Миннесота» уступила «Далласу»
219сегодня, 06:23
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов об АКМ в КХЛ: «Знаю, что идеи такие действительно ходят. Подтверждений от официальных лиц пока не видел»
119 минут назад
Плющев о голе «Локомотива» после отскока шайбы от арбитра: «Судья находится на площадке, он часть игровой ситуации. Увернуться возможности не было»
40 минут назад
Китон Томпсон про 0:1 от «Локомотива»: «Пара подборов и попадание шайбы в судью решили исход встречи. Была близкая игра, «Торпедо» не повезло»
51 минуту назад
Эрик Джонсон провел 1000-й матч в НХЛ. Защитник «Филадельфии» набрал 345 очков
сегодня, 10:26
Сергей Светлов: «Удивлен критике игры «Лады» в прессе. Был на нескольких матчах в Тольятти, на многих отрезках команда показывала современный и атакующий хоккей»
сегодня, 10:14
Дубакин может перейти из «Сибири» в «Амур»
3сегодня, 09:59
Василевский о подарках «Тампы» в честь 300-й победы в НХЛ: «Самым важным подарком было то, что они отлично сыграли передо мной в матче с «Нью-Джерси»
сегодня, 09:51
Бобровский о 5:0 с «Виннипегом»: «Ребята проделали отличную работу. Это была цельная игра»
сегодня, 09:17
Максим Мамин: «Играть в «тики-таку» нелегко. Хоккей – быстрый вид спорта, плотный, где мало свободного пространства»
сегодня, 08:54
Канарейкин об отстранении России: «Это не идет во благо развития российского хоккея. Не хочу принижать Беларусь и Казахстан, но это не тот уровень, к которому мы привыкли»
сегодня, 08:25