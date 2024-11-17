Нападающий Сергей Дубакин может перейти из «Сибири» в «Амур».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Сергей Дубакин отдал 2 передачи в 9 матчах.

Напомним, Дубакин играл за «Амур » в сезоне-2022/23 на правах аренды. Он был вторым бомбардиром команды с 29 (14+15) очками в 57 играх.