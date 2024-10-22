Епанчинцев о Дубакине: «Отстаньте вы от него. Даем ему шанс, идет конкуренция, играют сильнейшие. Он это понимает»

Вадим Епанчинцев ответил на вопрос относительно игры Сергея Дубакина.

В этом сезоне форвард «Сибири» набрал 2 (0+2) очка в 8 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 08:02.

– Есть понимание, что происходит с Сергеем Дубакиным?

– Отстаньте вы от него. Мы даем ему шанс, разговариваем и работаем с ним. Пока такая ситуация.

Ребята все сами прекрасно понимают. Идет конкуренция, идет рабочий процесс и играют сильнейшие.

Пробуем разные сочетания в то звено, которое хотелось бы. Сергей прекрасно это понимает, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .