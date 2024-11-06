Никитин о победе над «Торпедо»: «Локомотиву» не хватало эмоций, теряли много шайб. Молодчики, дотерпели, так тоже нужно уметь выигрывать»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги игры с «Торпедо».

Ярославский клуб одержал победу (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Эмоций не хватало, это однозначно. Отсюда и атаки не было, и шайб много теряли, и удаления. Молодчики, что дотерпели. Такие игры тоже нужно уметь выигрывать.

– Сегодняшняя игра – следствие трудного выезда?

– Однозначно, очень много было потрачено. Не было чего-то такого, чего мы не ожидали. Все было предсказуемо.

– Лишь 17 бросков в створ тоже можно этим объяснить?

– Конечно, мы сегодня играли в меньшинстве, все сочетания изменились. Трудно бросать, когда играешь в своей зоне.

– Полностью ли раскрылся Байрон Фроуз или еще не до конца?

– Каким мы представляли Байрона, так он примерно и играет. Мы не очаровывались, поэтому мы не разочаровываемся. Человек играет на своих сильных качествах, этого достаточно и для карьеры, и для команды очень важно.

– Насколько серьезное повреждение у Георгия Иванова?

– Пока не знаем. Надеемся, что ничего серьезного. Завтра с утра врачи все расскажут, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .