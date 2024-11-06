Никитин о победе над «Торпедо»: «Локомотиву» не хватало эмоций, теряли много шайб. Молодчики, дотерпели, так тоже нужно уметь выигрывать»
Ярославский клуб одержал победу (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Эмоций не хватало, это однозначно. Отсюда и атаки не было, и шайб много теряли, и удаления. Молодчики, что дотерпели. Такие игры тоже нужно уметь выигрывать.
– Сегодняшняя игра – следствие трудного выезда?
– Однозначно, очень много было потрачено. Не было чего-то такого, чего мы не ожидали. Все было предсказуемо.
– Лишь 17 бросков в створ тоже можно этим объяснить?
– Конечно, мы сегодня играли в меньшинстве, все сочетания изменились. Трудно бросать, когда играешь в своей зоне.
– Полностью ли раскрылся Байрон Фроуз или еще не до конца?
– Каким мы представляли Байрона, так он примерно и играет. Мы не очаровывались, поэтому мы не разочаровываемся. Человек играет на своих сильных качествах, этого достаточно и для карьеры, и для команды очень важно.
– Насколько серьезное повреждение у Георгия Иванова?
– Пока не знаем. Надеемся, что ничего серьезного. Завтра с утра врачи все расскажут, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
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