Вульф с 1-м шатаутом, Зеллвегер с 1+2 и Гертл с дублем – звезды дня в НХЛ
Дастин Вульф, Олен Зеллвегер и Томаш Гертл – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – нападающий «Вегаса» Томаш Гертл с дублем в матче против «Юты» (4:2).
Вторая звезда – защитник «Анахайма» Олен Зеллвегер с 3 (1+2) баллами в игре с «Детройтом» (6:4).
Первая звезда – вратарь «Калгари» Дастин Вульф, отбивший все 29 бросков в матче против «Нэшвилла» (2:0). Это его первый шатаут в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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