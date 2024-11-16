Вульф с 1-м шатаутом, Зеллвегер с 1+2 и Гертл с дублем – звезды дня в НХЛ

Дастин Вульф, Олен Зеллвегер и Томаш Гертл – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – нападающий «Вегаса» Томаш Гертл с дублем в матче против «Юты» (4:2).

Вторая звезда – защитник «Анахайма» Олен Зеллвегер с 3 (1+2) баллами в игре с «Детройтом» (6:4).

Первая звезда – вратарь «Калгари» Дастин Вульф , отбивший все 29 бросков в матче против «Нэшвилла» (2:0). Это его первый шатаут в НХЛ.