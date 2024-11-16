Сергачев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом» и стал 3-й звездой. У него 12 очков в 17 играх за «Юту»
Михаил Сергачев забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом».
Защитник стал автором одного из двух голов «Юты» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (2:4). Его признали третьей звездой встречи.
В активе 26-летнего россиянина стало 12 (4+8) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 25:31.
Сегодня Сергачев (24:25 – максимальное время в команде, 4:12 – в большинстве, 3:03 – в меньшинстве, нейтральная полезность) дважды бросил в створ и трижды мимо, а также отметился 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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