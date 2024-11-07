Но стабильности у команды мало.

Среди главных итогов прошлого сезона НХЛ – не только первый Кубок Стэнли «Флориды», но и переезд «Койотис», который ждали давно – клуб находился в плачевном состоянии. Все игроки и персонал франшизы за полгода переехали в Юту, а история большого хоккея в Аризоне, похоже, завершена.

Новая команда еще не определилась с постоянными логотипом и названием: в сезон вошла как «Utah Hockey Club» (хоккейный клуб «Юта»), а полноценный нейминг состоится после сезона-2024/25. Зато с идентичностью на льду проблем нет – это техничная и молодая команда с интересным подбором нападающих. Но серьезным результатам мешает недостаток баланса.

Детали переезда: франшизу купил владелец «Юты Джаз», арену переделывают под хоккей

Впервые о Солт-Лейк Сити как о возможном варианте для переезда «Аризоны» заговорили в июне 2023 года. Это произошло на фоне провала проекта новой арены клуба в Темпе: жители города на референдуме проголосовали против.

Но проблемы с дворцом возникли у «Койотис» еще после сезона-2021/22, когда закончилось соглашение с городом Глендейл об аренде местной арены. Руководители команды обратились к другим вариантам. И ничего лучше студенческого стадиона на территории кампуса Университета штата Аризона не нашлось. Клуб отыграл два сезона при 4600 зрителях (максимальная вместимость трибун), но на фоне неудачи проекта в Темпе было понятно, что это начало конца.

Состоянием «Аризоны» воспользовался бизнесмен Райан Смит – владелец баскетбольной «Юты Джаз» и футбольного «Реал Солт Лейк». Он интересовался созданием франшизы НХЛ в Юте еще в 2022 году, но реальный вариант появился лишь спустя два года.

Получив разрешение от лиги и договорившись с сенатом штата о постройке стадиона для новой франшизы, Смит за 1,2 миллиарда долларов купил «Койотов» у Алекса Меруэло. Посредником выступила сама НХЛ. По условиям сделки все хоккейные активы «Аризоны» (игроки, менеджмент, драфт-пики) переехали в «Юту», а название «Койотис», история и логотип остались у Меруэло.

Кстати, бизнесмен надеялся выиграть аукцион на территорию для постройки новой арены в Аризоне (в районе 2028-2029 годов), но власти штата отменили его. Меруэло оставил попытки возрождения клуба и покинул организацию. Кажется, на этом бесславно завершилась история «Койотов».

А история «Юты» пишется с нуля, что довольно необычно – ведь чаще всего франшизы переезжают, сохраняя прежние достижения (поэтому, например, Илья Ковальчук считается лучшим снайпером «Виннипега», не сыграв ни матча в его форме – «Атланта» сменила прописку в 2011-м). Пока клуб играет в «Дельта Центре», который делит с «Ютой Джаз». На хоккейных матчах арена официально вмещает 11131 зрителя, но места с ограниченным обзором в статистике не учитываются, а их предостаточно – несколько тысяч. Со временем стадион модернизируют и сделают их полноценно доступными для болельщиков, а потом «Юта» планирует переезд на новую арену.

На первом официальном матче «Юты» в истории (против «Чикаго») Райан Смит и комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сидели вместе. На самых обычных местах – максимально близко ко льду. Видимо, чтобы точно ничего не мешало просмотру игры.

Но хоккейные болельщики впервые увидели Смита гораздо раньше – еще в межсезонье. Летом клуб проявил себя максимально активно.

«Юта» мощно усилила оборону, а на драфте взяла сына знаменитого хоккеиста

«Юта» начала отжигать с драфта, где у нее был пик под шестым номером. Новичок лиги уже там подарил первую интересную историю, за которой точно стоит следить.

Владелец клуба Райан Смит вышел на сцену и в шутку обратился к зрителям: «Почему вы нас освистываете? Мы еще ничего не сделали». Хотя свистели, скорее, в сторону комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна.

А потом жена Смита, Эшли, назвала имя первого в истории «Юты» выбора на драфте: «Тидж Игинла». Фамилия кажется знакомой не просто так: это сын того самого Джерома Игинлы – легенды «Калгари», члена Зала хоккейной славы, финалиста Кубка Стэнли-2004 и победителя ОИ-2010. Он провел в НХЛ 1554 матча и набрал 1300 (625+675) очков.

Как и его отец, Тидж – нападающий. Выступает за «Келоуну» в одной из канадских юниорок и в год драфта выбил 84 (47+37) очка за 64 матча. Скауты отмечают динамику: он играет на большой скорости и вообще считается энерджайзером. Также прекрасно работает с шайбой и отличается высоким хоккейным интеллектом, что делает Игинлу-младшего очень разносторонним игроком в плане атакующих навыков.

Способен ли он стать лицом франшизы? Да, но не сейчас: на предсезонке 18-летний форвард отметился одной голевой передачей и отправился обратно в «Келоуну». Там он уже выбил 17 (9+8) очков в 10 матчах.

Вообще «Юте» пока не до суперзвезд в атаке – собрать бы просто боеспособный состав. Прямо на драфте клуб провел важные обмены. Получил классного защитника-домоседа Джона Марино из «Нью-Джерси», много играющего в меньшинстве. Цена – два пика второго раунда (2024 и 2025).

Но это было не главное усиление обороны. На второй день драфта состав пополнил Михаил Сергачев из «Тампы» – тоже в результате обмена. Здесь компенсация была более значительной: «Лайтнинг» достались защитник Янис Мозер, проспект Конор Гики и два драфт-пика (второй и седьмой раунды).

«Тампа» пошла на этот обмен после сложного для Сергачева сезона. Он перенес тяжелую травму и долго восстанавливался. Более того, клуб нуждался в дополнительном пространстве под потолком, и сброс массивного контракта Сергачева (8,5 млн до 2031 года) мог это обеспечить.

«Юта» же получила топового защитника на долгие годы, от которого ждут не только стабильной игры в первой паре, но и очков в первом большинстве. Такой опыт у Михаила был – в «Тампе» он вытеснял Виктора Хедмана из основной спецбригады в сезоне-2022/23. Тогда Сергачев выбил 10+54 в 79 матчах.

На этом с большими переходами «Юта» закончила. Клуб подписал нескольких свободных агентов для глубины состава: например, обладателя Кубка Стэнли-2024 Кевина Стенлунда, ветеранов Йэна Коула и Роберта Бортуццо.

А еще «Юта» продлила контракты с Шоном Дурзи и Диланом Гюнтером – сделки, рассчитанные на долгосрочную перспективу. В таком состоянии клуб вступил в первый сезон.

Как играет «Юта»: накидали шесть шайб Шестеркину, но сдали после мощного старта

Состав «Юты» постоянно меняется. Прежде всего это касается защиты – проблемы с ней так и не решились. Эффект от мощных обменов снизили травмы. Например, Марино до сих пор не сыграл за «Юту». К нему в лазарет добавился и Дурзи. Оба защитника восстанавливаются после операций. Их возвращение ожидается через несколько месяцев.

Поэтому клуб пошел на экстренные меры, чтобы залатать дыры. Из АХЛ вызвали 20-летнего Маверика Ламурье, выбранного на драфте в первом раунде в 2022 году. Он уже даже забросил первую шайбу – в матче против «Калгари».

За пик третьего раунда «Юта» выменяла у «Детройта» защитника Олли Мяяттю. Но в нынешней форме финн может только усилить глубину состава, но он не станет полноценной заменой Дурзи или Марино.

Еще «Юта» страдает от слабой игры вратарей. Коннор Ингрэм сильно просел относительно прошлого сезона – сейчас у него 88,1% отраженных бросков за 10 матчей. В регулярке-2023/24 показатели были гораздо лучше – 90,7% ОБ (50 матчей). Его сменщик, Карел Веймелка, тоже не впечатляет. Все это мешает «Юте» показывать стабильные результаты.

Хотя клуб стартовал в сезоне с трех побед подряд: «Чикаго» (5:2), «Айлендерс» (5:4 ОТ) и «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Главным снайпером команды на этом отрезке был уже упомянутый Дилан Гюнтер – настрелял пять шайб. Именно он забил первый гол в истории «Юты».

Самая эмоциональная победа «Юты» – в домашнем матче против «Бостона» (2:1 ОТ). Там неожиданно для всех проявили себя в атаке защитники Владислав Колячонок и Майкл Кесселринг. За весь прошлый сезон он забросили 6 шайб, а с «Бостоном» отличились дважды. Кесселринг принес победу в овертайме.

Но больше всех из защитников играет Михаил Сергачев. После травм партнеров по команде его роль стала еще важнее. Он входит в топ-5 лиги по среднему времени на льду – 25:27. Это почти на три минуты больше, чем было у него в «Тампе» в прошлом сезоне. За 13 матчей Сергачев набрал 9 (2+7) очков. Но без ошибок в обороне не обходится, поэтому показатель полезности довольно низкий – «-5».

Вот такую результативную ошибку допустил Михаил против «Чикаго» – от него с легкостью ускользнул Коннор Бедард.

Нападение тоже не отличается стабильностью, во многом из-за своей молодости. У того же Гюнтера после веселого старта наступила практически засуха: 1 шайба за 10 матчей. Вообще «Юта» оставалась без голов уже три раза в этом сезоне – в матчах с «Нью-Джерси», «Оттавой» и «Виннипегом».

Пока «Юта» набрала ровно 50% очков. Большая их часть – как раз за счет мощного старта. После этого в основном идут поражения: из последних 10 матчей выиграны только 2, но при этом команда цепляется как может за ничьи в основное время. Этого хватает, чтобы не находиться на дне.

Вообще до третьего места в дивизионе «Юте» всего одно очко. Но стоит помнить, что еще не вышел на проектную мощность «Даллас», как раз идущий чуть впереди. Плюс рано или поздно добавит «Колорадо»: там уже потихоньку возвращаются травмированные, а скоро в дело вступит и Валерий Ничушкин. Да и ровно год назад «Аризона» тоже шла с 50% набором очков, а закончила на 13-м месте в конференции.

«Юта» настроена на борьбу, но выход в плей-офф-2025 будет неожиданностью. Тренеры пока по-прежнему перебирают партнеров для капитана Клейтона Келлера, а о проблемах с защитой и вратарями мы уже писали. Несмотря на то, что сама организация готова к выходу из перестройки и предпринимает активные попытки для улучшения результатов, команде нужно время. И еще парочка обменов или мощных подписаний с рынка.

Фото: Gettyimages /Alex Goodlett, Bruce Bennett