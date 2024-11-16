Зукарелло перенес операцию и пропустит 3-4 недели. Форвард «Миннесоты» получил травму из-за попадания шайбы в область паха после броска партнера
Матс Зукарелло перенес операцию и выбыл на 3-4 недели.
Форвард «Миннесоты» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:0) в результате попадания шайбы в область паха после броска партнера по команде Брока Фэйбера.
В текущем сезоне 37-летний норвежец набрал 14 (6+8) очков в 16 играх при полезности «+6».
При этом форвард «Уайлд» Юэль Эрикссон Эк, также получивший травму в матче с «Канадиенс», и защитник Юнас Брудин, не выходивший на лед в этой игре, должны вернуться в строй со дня на день.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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