«Вегас» продлил Макнэбба на 3 года с кэпхитом 3,65 млн долларов. Клуб выбрал защитника на драфте расширения

«Вегас» продлил Брэйдена Макнэбба на 3 года с кэпхитом 3,65 млн долларов.

33-летний защитник выступает за «Голден Найтс» с их первого сезона в лиге. Он был выбран клубом на драфте расширения в 2017 году.

По текущему контракту, срок действия которого истекает после завершения этого сезона, средняя зарплата американца составляет 2,85 млн долларов.

В текущем сезоне Макнэбб провел за команду 17 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «+11» и среднем времени на льду 18:41. Он лидер команды по числу блокированных бросков соперника (36), а по числу силовых приемов (28) идет на третьем месте.

Всего в лиге у Брэйдена 756 игр за «Лос-Анджелес» и «Вегас » и 161 (29+132) очко при полезности «+127». Он является лидером «рыцарей» по числу матчей (518), силовых приемов (1256) и блоков (1144).

В плей-офф у Макнэбба 93 игры и 22 (5+17) балла при полезности «+18». Он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Голден Найтс» в 2023 году.