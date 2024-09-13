Генменеджер «Вегаса» об уходе Маршессо: «Мы решили, что срок 5 лет нам не подходит. Нет никаких причин для наличия в составе вингера такого возраста в конце его карьеры. 

«Вегас» не хотел подписывать форварда Джонатана Маршессо на 5 лет.

Генеральный менеджер «Голден Найтс» объяснил решение клуба не подписывать новый контракт с 33-летним игроком, выступавшим за команду с первого ее сезона в лиге.

1 июля канадец подписал 5-летний контракт с «Нэшвиллом» со средней зарплатой 5 миллионов долларов в год.

«Мы эмоционально привязаны к игрокам, которые помогли нам добиться успеха. Но нет никаких данных или резонов, которые были бы причиной для наличия в составе вингера такого возраста в конце его карьеры.

Джонатан сделал то, на что имел полное право. Он хотел остаться в Лас-Вегасе, но сейчас у него такой этап карьеры, когда он хотел заработать как можно больше денег. Он поступил так. Мы не сделали ничего плохого. Мы решили, что контракт на 5 лет нам не подходит, и на этом все», – сказал Келли МакКриммон .

По его словам, «Вегас» был готов дать игроку контракт на 4 года. При этом сам Маршессо недавно заявил, что согласился бы на 4 года, но клуб предложил только 3-летний договор.

Форвард также отметил, что «Вегас » мог бы проявлять больше лояльности по отношению к игрокам.