Панарин набрал очки в 6-м матче подряд. У него 10+13 в 15 играх сезона

Артемий Панарин сделал передачу в матче против «Сан-Хосе».

Нападающий «Рейнджерс » выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (3:2). Он набрал очки в 6-м матче подряд.

Артемий Панарин провел на льду 20:23 (полезность «плюс 1»), отметился 5 бросками в створ ворот и 1 перехватом.

Всего на его счету теперь 23 (10+13) балла в 15 играх сезона.