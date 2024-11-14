Ротенберг забил гол броском в девятку на тренировке СКА: «Когда найдешь то, что полюбишь по-настоящему, сам удивишься, сколько всего ты сможешь»

Роман Ротенберг показал, как забивает голы на тренировке СКА.

В преддверии матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» петербургский клуб провел тренировку в Казани.

Главный тренер команды Роман Ротенберг опубликовал видеоролик, в котором он забросил шайбу кистевым броском в девятку.

«Когда ты найдешь то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься, сколько всего ты сможешь», – подписал публикацию Ротенберг.

Также он выложил еще один фрагмент с голом, выполненным щелчком. «Можешь ты или не можешь – это всегда тебе решать», – написал главный тренер СКА.