У «Сибири» лучшее большинство в КХЛ. 1.90 – забьют СКА в численном преимуществе

«Сибирь» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Новосибирска реализовал 16 из 60 попыток большинства в этом сезоне. Процент реализации – 30% - самый высокий в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что «Сибирь» забьет СКА в большинстве.

Матч состоится 13 ноября, начало – в 15:30 мск.

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