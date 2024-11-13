У «Сибири» лучшее большинство в КХЛ. 1.90 – забьют СКА в численном преимуществе
«Сибирь» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Новосибирска реализовал 16 из 60 попыток большинства в этом сезоне. Процент реализации – 30% - самый высокий в лиге.
Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что «Сибирь» забьет СКА в большинстве.
Матч состоится 13 ноября, начало – в 15:30 мск.
Непобедимые клубы топ-5 лиг в этом сезоне. Список без «Барселоны», «Байера» и «Ман Сити»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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