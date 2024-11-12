Георгиев отразил 29 бросков «Нэшвилла» из 31 и стал 2-й звездой матча. Победа – 2-я подряд
Александр Георгиев отразил 29 бросков «Нэшвилла» из 31 и стал 2-й звездой матча.
«Колорадо» обыграл «Предаторс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для 28-летнего россиянина 2-й подряд и 3-й в 9 матчах в текущем сезоне при 86,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,76.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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