Костин остался в запасе в 7-м подряд матче «Сан-Хосе». У него 0 очков и «минус 4» в 7 играх в сезоне

Клим Костин остался в запасе в 7-м подряд матче «Сан-Хосе».

Форвард «Шаркс» не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:4 Б).

В текущем сезоне у 25-летнего россиянина нет набранных очков в 7 играх при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 8:18.

Он не выходил на лед после матча с «Ютой» (27 октября), в котором набрал «минус 2» за 5:34.