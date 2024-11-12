Костюченок о 3:4 от «Трактора»: «Фукале оставил их в игре. «Амуру» надо работать над возвратом в оборону»
И.о. тренера «Амура» оценил поражение от «Трактора» (3:4).
Хабаровчане проиграли 12-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Чего не хватает для победы?
— Мы должны забить больше, чем соперник. Надо работать над возвратом в оборону.
— Шайба не шла в ворота? Стоит отметить игру вратаря соперника?
— Вратарь соперника [Фукале] оставил их в игре. В первом и втором периоде он спасал, играл надежно.
— Почему не сыграли Хохлачев и Талалуев? Ротация?
— Ротация, но мы и не сильно довольны их игрой, — сказал Виктор Костюченок.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости