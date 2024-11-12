Костюченок о 3:4 от «Трактора»: «Фукале оставил их в игре. «Амуру» надо работать над возвратом в оборону» 

И.о. тренера «Амура» оценил поражение от «Трактора» (3:4).

Хабаровчане проиграли 12-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Чего не хватает для победы?

— Мы должны забить больше, чем соперник. Надо работать над возвратом в оборону.

— Шайба не шла в ворота? Стоит отметить игру вратаря соперника?

— Вратарь соперника [Фукале ] оставил их в игре. В первом и втором периоде он спасал, играл надежно.

— Почему не сыграли Хохлачев и Талалуев? Ротация?

— Ротация, но мы и не сильно довольны их игрой, — сказал Виктор Костюченок .