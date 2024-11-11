«Амур» проиграл 12-й матч подряд – 3:4 с «Трактором». У челябинцев вторая победа за 5 игр
«Амур» проиграл 12-й матч подряд.
Хабаровский клуб уступил «Трактору» со счетом 2:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ и продлил серию поражений. Последнюю победу команда одержала 13 октября над «Ладой» (2:0).
«Амур» идет на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 26 игр. Следующий матч они проведут 18 ноября в гостях против СКА.
Челябинцы одержали вторую победу в пяти последних играх и прервали серию из двух поражений подряд.
«Трактор» лидирует на Востоке, имея 37 баллов после 25 матчей. Следующая игра команды пройдет 13 ноября на выезде с «Металлургом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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