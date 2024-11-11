«Амур» проиграл 12-й матч подряд – 3:4 с «Трактором». У челябинцев вторая победа за 5 игр

«Амур» проиграл 12-й матч подряд.

Хабаровский клуб уступил «Трактору» со счетом 2:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ и продлил серию поражений. Последнюю победу команда одержала 13 октября над «Ладой» (2:0).

«Амур » идет на последнем месте в Восточной конференции, набрав 13 очков за 26 игр. Следующий матч они проведут 18 ноября в гостях против СКА.

Челябинцы одержали вторую победу в пяти последних играх и прервали серию из двух поражений подряд.

«Трактор » лидирует на Востоке, имея 37 баллов после 25 матчей. Следующая игра команды пройдет 13 ноября на выезде с «Металлургом».