Гру о 4:3 с «Амуром»: «Не думаю, что «Трактор» играл в свой лучший хоккей. Хорошо, что победили, Фукале много выручал»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Амуром».

Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сложный соперник. Хорошая победа, мы взяли три очка из четырех из сложной поездки на Восток. Я смотрел прошлые два матча соперника.

«Амур » выступает все лучше, против него непросто играть. Наш вратарь Зак Фукале сегодня много выручал. Не думаю, что мы играли в наш лучший хоккей, но хорошо, что смогли победить», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .