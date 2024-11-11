Гру о 4:3 с «Амуром»: «Не думаю, что «Трактор» играл в свой лучший хоккей. Хорошо, что победили, Фукале много выручал»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Амуром».
Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:3 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сложный соперник. Хорошая победа, мы взяли три очка из четырех из сложной поездки на Восток. Я смотрел прошлые два матча соперника.
«Амур» выступает все лучше, против него непросто играть. Наш вратарь Зак Фукале сегодня много выручал. Не думаю, что мы играли в наш лучший хоккей, но хорошо, что смогли победить», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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