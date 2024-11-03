Гру про 100 дней в «Тракторе»: «Я лучше стал разбираться в КХЛ и в команде. Мы довольны своим положением, при этом я вижу, куда можно расти»
Сегодня клуб уступил «Локомотиву» со счетом 3:5.
– Вам предстоит первый вылет на Дальний Восток. Как команда будет к нему готовиться?
– Только что мы закончили самый сложный месяц в нашем календаре. Я доволен тем, как мы играем. При этом справляемся. Я доволен своими игроками во всех планах.
Перед тем, как мы полетим на Дальний Восток, у нас будет отдых, потом две хороших тренировки и отправимся в поездку. Это будет вызов для нас, чтобы перезапустить двигатель и работать еще сильнее на льду.
– Вы в команде уже 100 дней. Какие промежуточные итоги можете подвести?
– Мы за сто дней сделали много хорошего. Я лучше стал разбираться в лиге и в нашей команде.
В таких матчах (как с «Локомотивом» – прим. Спортс’‘) есть возможность задать вопрос: как стать лучше. Плюс есть возможность изучить наших ребят. К сожалению, я наблюдал сегодня, что некоторые наши игроки проседали. Возможно, это было связано со стилем «Локомотива», может быть, с чем‑то другим.
Из таких тяжелых матчей можно вынести что‑то хорошее, для меня как тренера – это прекрасно. Возвращаясь к 100 дням в команде, скажу, что мы довольны своим положением, при этом я вижу, куда можно расти. Моя задача – вывести команду на новый уровень, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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