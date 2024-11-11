Вей подписал контракт с «Фрибуром» из Швейцарии. Форвард ушел из «Авангарда» по семейным обстоятельствам 10 дней назад

Линден Вей подписал контракт с «Фрибуром».

Швейцарский клуб объявил об этом на своем сайте. Соглашение с 33-летним канадцем рассчитано до 2025 года.

Нынешний сезон Вей начинал в «Авангарде». Форвард провел 20 матчей за омский клуб и набрал 19 (7+12) очков.

1 ноября он покинул команду, расторгнув контракт по семейным обстоятельствам. Сообщалось , что хоккеист вернется в Канаду.

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