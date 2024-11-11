Блэквуд с шатаутом, Курашев с победным голом и Гибсон с 38 сэйвами – звезды дня в НХЛ
Маккензи Блэквуд, Филипп Курашев и Джон Гибсон стали звездами дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 38 бросков из 40 в матче с «Коламбусом» (4:2).
Вторая звезда – форвард «Чикаго» Филипп Курашев, забивший победный гол в овертайме матча с «Миннесотой» (2:1 ОТ).
Первая звезда – вратарь «Сан-Хосе» Маккензи Блэквуд, отбивший все 44 броска в матче с «Нью-Джерси» (1:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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