  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Блэквуд с шатаутом, Курашев с победным голом и Гибсон с 38 сэйвами – звезды дня в НХЛ
0

Блэквуд с шатаутом, Курашев с победным голом и Гибсон с 38 сэйвами – звезды дня в НХЛ

Маккензи Блэквуд, Филипп Курашев и Джон Гибсон стали звездами дня в НХЛ.

Третья звезда – вратарь «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 38 бросков из 40 в матче с «Коламбусом» (4:2).

Вторая звезда – форвард «Чикаго» Филипп Курашев, забивший победный гол в овертайме матча с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

Первая звезда – вратарь «Сан-Хосе» Маккензи Блэквуд, отбивший все 44 броска в матче с «Нью-Джерси» (1:0).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoЧикаго
logoАнахайм
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoДжон Гибсон
logoМаккензи Блэквуд
logoФилипп Курашев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Виннипег» возглавил рейтинг силы команд НХЛ по версии The Hockey News. «Каролина» – 2-я, «Флорида» – 3-я, «Вашингтон» – 5-й, «Тампа» – 14-я, «Филадельфия» – 32-я
287 ноября, 12:42
«Флорида» и «Рейнджерс» – в топе, «Вашингтон» мечтает о плей-офф. Большой рейтинг силы НХЛ
698 октября, 16:35
«Эдмонтон» возглавил предсезонный рейтинг силы клубов НХЛ по версии The Score. «Флорида» – 2-я, «Даллас» – 3-й, «Вашингтон» – 15-й, «Питтсбург» – 24-й
271 октября, 13:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о драфте: «Мертворожденная идея. Никакой клуб КХЛ не захочет работать на дядю – у нас другие реалии. НХЛ снимает сливки с мирового хоккея, исключительные условия»
325 минут назад
КХЛ. «Амур» примет «Трактор», СКА в гостях у «Авангарда», «Торпедо» сыграет с «Сочи» 
23сегодня, 04:36
Чинахов забил «Анахайму». У него 4+6 в 14 матчах
1сегодня, 04:21Видео
Марченко набрал 1+1 в матче с «Анахаймом». У него 15 очков в 14 играх
3сегодня, 03:56Видео
НХЛ. «Миннесота» уступила «Чикаго», «Коламбус» проиграл «Анахайму», «Нью-Джерси» – «Сан-Хосе»
48сегодня, 03:40
Капризов набрал 28-е очко в сезоне НХЛ. До лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 1 балл
11сегодня, 02:59
У кого лучше статистика за прошлый сезон НХЛ: Кучеров или Панарин?
вчера, 22:00Спецпроект
«Во время смен Деанджело можно спокойно забивать. Никишин – эталон универсального защитника в КХЛ». Ульев из «Локо» об игроках СКА
6вчера, 21:53
Ротенберг о Кубке Будущего: «Говорят, зрители стояли даже в проходах, а затем их пришлось рассаживать даже в ложу прессы. Это лучший ответ всем, кто сомневается в целесообразности турнира сборной»
11вчера, 21:20
Дацюк об уходе из НХЛ в 2016-м: «Когда становишься старше, хочется домой. И в России моя старшая дочь – хотелось ее видеть»
6вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов о Дацюке: «Паша непредсказуемостью вносил в игру изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой успеха. Он был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус»
12 минут назад
Тарасов против «Анахайма»: 26 сэйвов из 29, 3-е поражение подряд
сегодня, 06:36
Тренин без очков в НХЛ 10 матчей подряд, Хуснутдинов – 6
3сегодня, 05:59
«Коламбус» проиграл 5-й матч подряд, «Анахайм» победил впервые за 5 игр
сегодня, 05:43
Роман Широков об НХЛ: «Слежу за «Рейнджерс» с финала Кубка Стэнли против «Ванкувера» с Буре» 
5сегодня, 02:42
Рябыкин об «Амуре»: «Не хватает скорости. Много ребят с именами, но сегодня хоккей очень мобильный, чистого льда, где можно разобраться только на мастерстве, все меньше» 
сегодня, 02:29
Фигурист Галлямов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне: «Вполне вероятно, сможет. Это большая легенда»
4сегодня, 02:14
Тренер России U18 Михайлов: «Рябкину реально тяжело, это еще очень молодой человек. Сложно постоянно быть под вниманием. Меньше надо его тормошить, и все будет в порядке»
вчера, 21:59
Канарейкин считает, что Овечкин не обойдет Гретцки в этом сезоне: «Но если установит рекорд – все будут только рады. У Александра сверхмотивация»
2вчера, 21:39
Дмитрий Рябыкин: «Старт «Авангарда» – моя боль. Вроде бы все есть, но постоянно пропускают легкие голы, а забивают с трудом. Команда в психологической ловушке»
вчера, 21:07