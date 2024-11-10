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Куик с 61-м шатаутом в НХЛ, Джек Хьюз с 2+1 и Овечкин с дублем – звезды дня в НХЛ

Джонатан Куик, Джек Хьюз и Александр Овечкин стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. 

Третья звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с дублем в ворота «Сент-Луиса» (8:1). Это его 862-й и 863-й голы в регулярных чемпионатах лиги, до рекорда Уэйна Гретцки осталась 31 шайба. 

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ). На его счету гол в овертайме. 

Первая звезда – вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший все 37 бросков в игре с «Детройтом» (4:0). Матч на ноль стал для него 61-м в регулярках (делит 18-е место в истории лиги по их числу). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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