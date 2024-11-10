Куик с 61-м шатаутом в НХЛ, Джек Хьюз с 2+1 и Овечкин с дублем – звезды дня в НХЛ
Джонатан Куик, Джек Хьюз и Александр Овечкин стали звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с дублем в ворота «Сент-Луиса» (8:1). Это его 862-й и 863-й голы в регулярных чемпионатах лиги, до рекорда Уэйна Гретцки осталась 31 шайба.
Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ). На его счету гол в овертайме.
Первая звезда – вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший все 37 бросков в игре с «Детройтом» (4:0). Матч на ноль стал для него 61-м в регулярках (делит 18-е место в истории лиги по их числу).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости