Куик отразил все 37 бросков «Детройта», сделав 61-й шатаут в НХЛ. Он делит с Бродой 18-е место в истории по числу игр на ноль
Джонатан Куик отразил все 37 бросков «Детройта», сделав 61-й шатаут в НХЛ.
38-летний вратарь «Рейнджерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс».
В текущем сезоне у американца 3 победы в 4 играх при 96,4% сэйвов и коэффициенте надежности 1,17.
Шатаут стал для него 1-м в сезоне и 61-м за карьеру в рамках регулярок.
Куик обошел Пекку Ринне (60 игр на ноль) и делит 18-е место в истории лиги по их числу с Тюрком Бродой. На 17-м месте идет Хенрик Лундквист (64).
Рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (125).
Среди действующих вратарей лучший результат у Марка-Андре Флери («Миннесота», 75, 12-е место в общем зачете), на третьем месте идет Сергей Бобровский («Флорида», 44, делит 37-е место в общем зачете).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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