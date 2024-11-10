Макдэвид набрал 1+2 с «Ванкувером» – первые очки после травмы. У него 13 баллов в 12 играх
Коннор Макдэвид набрал 1+2 с «Ванкувером» – первые очки после травмы.
Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Кэнакс» (7:3).
В активе 27-летнего канадца стало 13 (4+9) очков в 12 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Набранные очки стали для него первыми после травмы, которую он получил в первой же смене матча с «Коламбусом» (28 октября). По этой причине Макдэвид пропустил 3 игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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