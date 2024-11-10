Куликов забил «Филадельфии». У защитника 2+2 и «+8» в 15 матчах
Дмитрий Куликов забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (4:3 Б).
Защитник «Флориды» набрал 4-е (2+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 15 игр.
Сегодня за 20:25 (1:30 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «плюс 2» (полезность в сезоне – «плюс 8»).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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