Барков побил рекорд «Флориды» по числу сезонов за клуб – 12. У Экблада и Уайсса по 11 сезонов, у Куликова – 9
Александр Барков побил рекорд «Флориды» по числу сезонов за клуб.
Финский форвард вышел на лед в первой игре нового регулярного чемпионата против «Бостона» (6:4).
Этот сезон стал для Баркова 12-м в составе «Пантерс». Он установил новый рекорд франшизы, обойдя Стивена Уайсса (11 сезонов, с 2001/02 по 2011/12).
Топ-10 по этому показателю выглядит следующим образом:
1. Александр Барков – 12 сезонов;
2. Стивен Уайсс – 11 сезонов;
3. Аарон Экблад – 11 сезонов;
4. Джонатан Юбердо – 10 сезонов;
5. Пол Лаус – 9 сезонов;
6. Дмитрий Куликов – 9 сезонов;
7. Радек Дворжак – 9 сезонов;
8. Роб Нидермайер – 8 сезонов;
9. Скотт Мелланби – 8 сезонов;
10. Роберт Свехла – 8 сезонов.
Примечание: жирным выделены действующие игроки клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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