Барков побил рекорд «Флориды» по числу сезонов за клуб – 12. У Экблада и Уайсса по 11 сезонов, у Куликова – 9

Александр Барков побил рекорд «Флориды» по числу сезонов за клуб.

Финский форвард вышел на лед в первой игре нового регулярного чемпионата против «Бостона» (6:4).

Этот сезон стал для Баркова 12-м в составе «Пантерс ». Он установил новый рекорд франшизы, обойдя Стивена Уайсса (11 сезонов, с 2001/02 по 2011/12).

Топ-10 по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Александр Барков – 12 сезонов;

2. Стивен Уайсс – 11 сезонов;

3. Аарон Экблад – 11 сезонов;

4. Джонатан Юбердо – 10 сезонов;

5. Пол Лаус – 9 сезонов;

6. Дмитрий Куликов – 9 сезонов;

7. Радек Дворжак – 9 сезонов;

8. Роб Нидермайер – 8 сезонов;

9. Скотт Мелланби – 8 сезонов;

10. Роберт Свехла – 8 сезонов.

Примечание: жирным выделены действующие игроки клуба.