Вайсфельд о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Если ты профессиональный спортсмен, то должен выполнять требования. Надеюсь, Матвей сделает правильные выводы»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о ситуации с Матвеем Мичковым.

19-летний нападающий «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы .

– Леонид Владленович, стоит ли выискивать тревожные сигналы в том, что Матвей Мичков стал испытывать сложности в НХЛ и даже пропустил матч с «Тампой» по решению тренера?

– Мы же не знаем, по какой причине он точно пропускал матч. В конце концов, это могла быть и травма. В любом случае не стоит делать трагедию из того, что молодого парня не поставили на игру. Надо просто понимать причины, почему тебя не поставили и постараться эти причины исправить.

– Все же Джон Торторелла публично критиковал Матвея, обращая внимание на плохую игровую дисциплину.

– Иногда говорят одно, а происходит другое. Если это действительно была реальная причина пропуска игры, то Мичкову надо максимально внимательно отнестись к таким претензиям.

Я всегда говорю молодым игрокам, которые начинают высказывать недовольство наставниками, что в вашей карьере будет много тренеров, и у каждого будут свои требования. Если ты профессиональный спортсмен, должен выполнять те требования, которые тебе предъявляют. Это простая истина, которую, к сожалению, многие не понимают. Надеюсь, что Мичков правильные выводы сделает из этой ситуации, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.