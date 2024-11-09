Ротенберг о Мичкове в запасе «Филадельфии»: «Обсуждать решение Тортореллы будет не очень правильно – нужно быть в раздевалке. Может, у них какие-то свои разговоры»
19-летний нападающий «Филадельфии» остался в запасе на игру с «Тампой» по решению главного тренера Джона Тортореллы.
«Мы с ним в очень близких отношениях. Честно говоря, его переход к нам [в СКА] был связан с моей личной беседой с его отцом, царствие ему небесное.
Для того, чтобы быть лучшим в мире, нужно очень много трудиться. Каждому игроку. Наверное, [обсуждать] решение Джона Тортореллы, прав он или нет, будет не очень правильно.
Нам с вами тяжело рассуждать, нужно быть внутри раздевалки. Что там произошло? Может, у них какие-то свои разговоры.
Что касается обороны, то каждый игрок в мировом хоккее обязан отрабатывать. Я как тренер это говорю. Если игрок не отрабатывает в обороне... Знаете, есть такие игроки, которые забивают 40 шайб, но при них [команда] пропускает 80. Такой игрок нужен клубу или сборной?» – сказал главный тренер СКА.
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