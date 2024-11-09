«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных. Форвард пропустил уже 2 матча и не сыграет против «Монреаля» в субботу
«Торонто» поместил форварда Остона Мэттьюса в список травмированных.
27-летний игрок пропустил сегодняшний матч против «Детройта» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. До этого он не вышел на лед в игре с «Бостоном» из-за травмы верхней части тела.
Капитан «Лифс» помещен в список задним числом – на срок с 3 по 10 ноября. Это обозначает, что он не выйдет на лед и в следующем матче команды – против «Монреаля» в субботу (начало по московскому времени – 10 ноября в 03:00).
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 11 (5+6) очков в 13 играх при полезности «+2».
Главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби отметил, что травма не является серьезной и не связана с повреждением запястья, из-за которого игрок перенес операцию после завершения сезона-2020/21.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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