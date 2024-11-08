Владимир Крикунов: «Мы еще не видели настоящий СКА. Это временный спад. Их невозможно остановить, когда команда бежит и реализовывает моменты»

Владимир Крикунов высказался относительно серии поражений СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Сочи» (2:5). Это четвертое поражение подряд для клуба в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Есть ли кризис у СКА?

– Кризиса никакого нет. Это просто временный спад. 68 матчей в чемпионате, невозможно пройти всю дистанцию ровно.

Мы видели потенциал команды, он большой, когда команда бежит и реализовывает моменты, остановить ее практически невозможно.

Думаю, настоящий СКА мы в этом сезоне не видели, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .