Владимир Крикунов: «Мы еще не видели настоящий СКА. Это временный спад. Их невозможно остановить, когда команда бежит и реализовывает моменты»
Владимир Крикунов высказался относительно серии поражений СКА.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Сочи» (2:5). Это четвертое поражение подряд для клуба в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Есть ли кризис у СКА?
– Кризиса никакого нет. Это просто временный спад. 68 матчей в чемпионате, невозможно пройти всю дистанцию ровно.
Мы видели потенциал команды, он большой, когда команда бежит и реализовывает моменты, остановить ее практически невозможно.
Думаю, настоящий СКА мы в этом сезоне не видели, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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