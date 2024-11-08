Варламов одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 28 из 30 бросков «Оттавы»

Семен Варламов одержал 2-ю победу в сезоне НХЛ.

Вратарь «Айлендерс » отразил 28 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2).

В текущем сезоне у 36-летнего россиянина 2 победы в 6 играх при 88,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,01.