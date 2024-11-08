Варламов одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 28 из 30 бросков «Оттавы»
Семен Варламов одержал 2-ю победу в сезоне НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» отразил 28 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2).
В текущем сезоне у 36-летнего россиянина 2 победы в 6 играх при 88,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,01.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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